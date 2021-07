L’Alpo Basket ‘99 chiude la campagna acquisti estiva con l’innesto della giovanissima Anita Franchini, ala piccola di 183 cm, classe 2006. Anita approda alla Drain by Ecodem grazie alla collaborazione tra la società biancoblu e il CUS Verona in cui è cresciuta; ad Alpo giocherà, oltre che con la prima squadra, con la Serie C e con l’U17.Benvenuta Anita!

Andrea Etrari Uff. Stampa Alpo Basket ‘99