A2 UFFICIALE – Alpo, rinnovo biennale per Vespignani e Dell’Olio

Arrivano le conferme più attese in casa Ecodent Point Mep Alpo: il capitano Sofia Vespignani e la lunga Veronica Dell’Olio hanno firmato un biennale con la società veronese. Quinto anno consecutivo ad Alpo per “Sossy” e quarto di fila per “Vero”, ora più che mai con i colori biancoblu cuciti addosso. Punti di riferimento della squadra dentro e fuori dal campo, con Vespignani impegnata anche come istruttrice minibasket e Dell’Olio addetta ai social, entrambe si confermano sempre più due figure storiche e insostituibili della società del presidente Renzo Soave.

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ‘99