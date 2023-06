A2 UFFICIALE – Altra conferma nel Basket Girls Ancona con Stefania Maroglio

Continua l’opera di costruzione del roster edizione 23/24 del Basket Girls Ancona. E prosegue la campagna basata finora sul consolidamento dell’organico che ha ottenuto la salvezza nella sua prima stagione di Serie A2. Il nuovo tassello nel team biancorosso è infatti rappresentato dal nome di Stefania Maroglio che si appresta così a disputare il suo quarto campionato consecutivo con la maglia dorica.

Classe 2001, playmaker rapido con un ottimo atteggiamento difensivo, Maroglio ha iniziato il percorso cestistico nella sua Porto S.Giorgio proseguendolo poi a Civitanova. Una parentesi a Viterbo dove arriva il debutto in A2, e poi di nuovo con la Fe.Ba prima dell’arrivo ad Ancona sul finire della stagione 19/20, quella poi disgraziatamente sospesa per l’emergenza sanitaria. Rimane con la Società anconetana altri due anni disputando altrettanti campionati di Serie B con un ottimo rendimento ergendosi come uno degli elementi cardine del roster biancorosso che vince il campionato 21/22 ottenendo la promozione in A2. La scorsa stagione è stata quella della consacrazione nel secondo campionato nazionale con Maroglio che nelle sue 28 presenze fa registrare 4.9 punti, 3.5 rimbalzi e 1.6 assist di media. In due occasioni è andata in doppia cifra con i 10 punti totalizzati nella vittoria interna del Basket Girls contro la Stella Azzurra e gli 11 messi a segno nella vittoriosa trasferta dorica nel derby di Matelica.

Della sua prima esperienza in A2 con la maglia biancorossa rimarrà indelebile il canestro della vittoria a fil di sirena realizzato alla prima giornata di campionato al Palascherma contro Savona. Un gesto tecnico che ha messo a lungo la 22enne giocatrice sangiorgese sotto i riflettori per l’astuzia e la lucidità avuta in pochi centesimi di secondo.

Ufficio Stampa BASKET GIRLS ANCONA