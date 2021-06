Giulia Monica, guardia biancorossa classe ’87, proseguirà la sua avventura in

biancorosso.

Giulia, una delle veterane della formazione di MantovAgricoltura e fautrice dell’ascesa

dalla Serie C fino alla Serie A2, negli anni si è meritatamente guadagnata l’appellativo di

“bomber” a seguito delle sue numerose prestazioni stellari: nella stagione appena

disputata ha collezionato un totale di 328 punti segnati nelle 23 gare giocate con una

media di 14.3 punti a partita.

La stagione appena trascorsa, la prima ufficialmente conclusa per MantovAgricoltura in

Serie A2, è stata per Monica “Una stagione impegnativa e particolare ed è difficile fare un

resoconto di tutto quello che è stato. Le difficoltà che abbiamo vissuto ci hanno insegnato

che la normalità della vita sportiva come la presenza sugli spalti dei tifosi e

l’organizzazione ‘normale’ di trasferte e gare casalinghe non sono così scontate ed anzi

sono azioni e piccole cose veramente preziose.”

Archiviata quest’annata e con la sua ulteriore conferma per la prossima, non si può

non chiedere cosa la bomber biancorossa si aspetti del suo futuro prossimo: “Cosa mi

aspetto? Non lo so con esattezza, ma posso dirmi contenta delle persone fino ad ora

confermate e di proseguire un altro anno qui dove, ovviamente, ormai mi sento a casa.” Le

ambizioni, comunque, non mancano: “Sicuramente i desideri e la voglia di far bene

raggiungendo gli obiettivi ci sono; anche perchè forse il risultato finale della stagione

appena trascorsa non ha rispecchiato effettivamente quello che avremmo potuto fare…

però non ha senso parlare con i ‘se’ ed i ‘ma’. Direi che per la situazione pandemica in cui

ci siamo ritrovate a giocare sia già stato importante portare a termine l’annata in una

maniera più o meno normale, data la normalità nuova a cui ci siamo dovute abituare.”

Conclusa da poco l’ultima gara, per Giulia c’è già voglia di ritornare in campo: “Non

posso che essere entusiasta di ricominciare e spero di farlo il prima possibile con

l’auspicio di vivere una stagione che possa essere il più vicina possibile alla normalità.”

Normalità e voglia di fare bene sono ciò che Giulia Monica si augura per la prossima

stagione: siamo contenti di averti ancora insieme a noi, Giulia… DAJE!

Uff stampa Basket 2000 San Giorgio