Altre tre conferme in casa Ecodent Point Mep Alpo: la società del Presidente Renzo Soave è lieta di annunciare il proseguimento del rapporto con le atlete Marina Dznic, Laura Reani e Sofia De Marchi. Per la lunga bosniaca sarà la quarta stagione in biancoblù, mentre per l’ala veronese sarà la terza ad Alpo; terza annata in prima squadra anche per il play De Marchi che nella stagione scorsa ha giocato pure con la serie C e l’Under 18 biancoblù.

Uff.Stampa Alpo Basket