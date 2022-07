A2 UFFICIALE – Amatori Pallacanestro Savona e Karolina Pobozy ancora insieme

Amatori Pallacanestro Savona è lieta di comunicare di aver completato il roster della prima squadra militante in A2 femminile con l’ennesima

importante conferma.

La società del neo-presidente Cambiaso, al termine di una trattativa non semplice, è riuscita a tesserare Karolina Pobozy, ala centro polacca del 1996 di 190 cm, che nella scorsa stagione aveva già giocato gli ultimi due mesi agli ordini di coach Dagliano contribuendo notevolmente alla salvezza all’ultimo respiro.



“Siamo molto contenti di poter avere “Pobo” in squadra anche per la prossima difficile stagione – dichiara il g.m. Dellacasa – Dopo che si era distinta nel gruppo non solo per le capacità tecniche ma anche personali nel poco tempo avuto a disposizione da marzo a maggio dell’ultimo campionato. Siamo anche un po’ sorpresi perché Karolina ha rifiutato richieste ben più vantaggiose, che aveva ricevuto immediatamente dopo la salvezza, per rimanere da noi e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Lo spirito di squadra dovrà essere l’arma in più per centrare nuovamente la salvezza nella stagione 2022/2023 e la volontà di Karolina di rimanere testimonia che questo è un gruppo che sta bene assieme”. “Scegliere bene la giocatrice straniera è molto importante-sottolinea il Team manager Parodi – e la decisione spesso viene presa attraverso video e indagini telefoniche che poco ti permettono di conoscere gli aspetti caratteriali e l’anima della giocatrice. Con Karolina sappiamo di non correre alcun rischio di questo tipo”

“Sembrava impossibile la conferma di Poboży – Ammette coach Dagliano – Ma la sua volontà di restare è stata determinante e lo staff si ritroverà una giocatrice forte che potrà allenarsi da subito insieme alle altre a differenza della scorsa stagione quando arrivò fuori forma e dovemmo ben gestire il suo recupero nel poco tempo a disposizione. “Sono molto felice di giocare di nuovo con Amatori Savona, mi piace molto il posto e le persone e spero vivamente di riuscire a fare una buona stagione. Prometto di lottare in ogni singola partita.

Ci vediamo presto!”. Queste le parole di Karolina Pobozy subito dopo il nuovo tesseramento.



Il roster attuale di Amatori Pallacanestro Savona:

Guardie: Sansalone, Picasso, Zanetti, Vivalda.

Ali: Paleari, Salvestrini, Leonardini, Poletti.

Centri: Poboży, Ceccardi

