A2 UFFICIALE – Ana Paz primo innesto di Vigarano

Pallacanestro Vigarano è lieta di comunicare la firma di Ana Paz, ala forte argentina con passaporto italiano, che farà parte del roster per il torneo di Serie A2 2024/2025.

Classe 1997, 180 centimetri, la neo biancorossa è reduce dall’ottima esperienza nella massima lega portoghese, con la canotta del CAB Madeira, con la quale ha chiuso la scorsa stagione con cifre davvero importanti: in 21 gare giocate, Ana ha prodotto 14,5 punti e 5,4 rimbalzi a partita, in 35’ di utilizzo medio, con high di 30 punti e 11 rimbalzi. Corsa, energia, rimbalzi e tiro sono le sue caratteristiche principali.“Abbiamo fortemente cercato Ana – le parole del presidente Marco Gavioli -, giocatrice che arriverà a Vigarano per migliorarsi. Stiamo sistemando la squadra. Lo staff tecnico composto da Carlo Grilli e Gianluca Mancinelli è confermato. Ana è il primo innesto e sono sicuro che farà bene. Siamo su varie piste possibili per completare il roster, mai come quest’anno il mercato cambia di giorno in giorno, ma noi siamo sul pezzo. Cercheremo di stare dentro i nostri paletti di budget costruendo una squadra competitiva e alzando il nostro livello. Avremo grande attenzione al mercato delle giovani atlete che faremo giocare, come sempre, senza guardare la carta di identità. Questo è il nostro marchio di fabbrica. Per certi versi qualcuno copia quello che noi facciamo da anni. A giorni, le prossime novità”.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano