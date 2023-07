A2 UFFICIALE – Ancona conferma Francesca Pelizzari e ingaggia Rebecca Francia

Ancora una conferma all’interno del roster del Basket Girls Ancona che si appresta ad affrontare la sua seconda avventura consecutiva nel campionato di Serie A2. Rimane con i colori biancorossi addosso anche la giovane playmaker Francesca Pelizzari che proseguirà il suo percorso all’interno della Società dorica giocando sia in prima squadra che in quella Under 19.

Pesarese classe 2006, Pellizzari resta ad Ancona grazie al rinnovo del prestito con l’Olimpia Pesaro, Società che detiene i diritti della promettente regista che già nello scorso campionato si è resa utile alla causa dorica scendendo in campo in 9 occasioni realizzando complessivamente 5 punti in una manciata di minuti giocati. Ma soprattutto il suo apporto è stato determinante nel lavoro quotidiano in palestra alzando notevolmente la qualità degli allenamenti della squadra.

Con un anno in più sulle spalle e un bagaglio di esperienza più pesante, Pelizzari si tuffa nella sua seconda stagione con il Basket Girls per poter crescere ancora e dare maggior apporto alla squadra biancorossa.

Il Basket Girls Ancona comunica l’avvenuto accordo per la stagione 2023/2024 con l’atleta Rebecca Francia che farà dunque parte del roster biancorosso affidato alle cure tecniche di coach Luca Paolasini.

Giocatrice classe 2002, ha compiuto 21 anni lo scorso 24 luglio, ala-centro di 182cm, Francia ha iniziato l’ultima stagione in A2 con la maglia dell’Alma Basket Patti per poi concluderla in Serie B con il Granda College Cuneo. Con le siciliane ha giocato 18 partite scendendo in campo anche contro il Basket Girls il 17 dicembre 2022 nel match di andata giocato al palasport pattese e vinto dalle locali 68-58 con la neo biancorossa che mise a referto 2 punti nei suoi 15′ minuti di impiego. A fine febbraio il trasferimento a Cuneo chiamata a dare manforte alla compagine piemontese che arriva ai vertici della fase regionale del torneo di Serie B.

Prima del duplice impegno nella stagione da poco terminata, Rebecca Francia ha giocato nel Castelnuovo Scrivia dal 2018 al 2022 completando il proprio percorso delle giovanili (iniziato nella sua Casale Monferrato) giocando in Serie B ed esordendo in A2.

Francia arriva ad Ancona per alzare la qualità del front court biancorosso portando freschezza, centimetri e qualità sotto canestro.

