A2 UFFICIALE – Ancona, Luca Paolasini è il nuovo coach

Il Basket Girls Ancona comunica di aver affidato l’incarico di capo allenatore della squadra partecipante al prossimo campionato di Serie A2 al tecnico anconetano Luca Paolasini.

Classe 1966, Paolasini è un allenatore di provata esperienza che nell’ultimo periodo ha ricoperto il ruolo di formatore CNA al servizio della crescita delle nuove leve di allenatori. Una carriera cestistica iniziata nella sua Ancona in Serie C con l’Adriatico, poi i bienni di Castelfidardo e Robur Osimo dove è Responsabile del Settore Giovanile e collabora a stretto contatto con Alessio Baldinelli con il quale rimarrà profondamente legato. Altri due anni nell’Aurora Jesi con la Serie C e nello staff della Serie A con le preziose collaborazioni con Luca Banchi ed Andrea Capobianco. Torna ad Ancona per fare il vice nella Stamura in B Dilettanti in una lunga stagione finita in gara-5 di finale playoff. Sulla panchina stamurina siede come capo allenatore l’anno dopo e ottiene una tranquilla salvezza. Nel 2010 arriva la chiamata dell’allora Ancona Basket in Serie A2. In quel roster anche una giovane Margherita Mataloni che si stava affacciando alle prime esperienze in prima squadra. Chiude l’esperienza biancorossa a gennaio 2011 per motivi personali e da li a poco intraprende una lunga attività in ambito federale. Diventa Formatore CNA Nazionale. Dal 2015 al 2018 è nello staff del Settore Squadre Nazionali come assistente di Giovanni Lucchesi nell’Italia Under 15. Assume poi l’incarico di allenatore delle Selezioni Regionali delle Marche prendendo parte al Trofeo delle Regioni (ultimo quello disputato nel 2019). Nelle ultime stagioni ha collaborato con il progetto del Polverigi Basket e Camerata contribuendo alla notevole crescita di vari gruppi del settore giovanile.

Ora è pronto a riprendersi una panchina smanioso di iniziare la nuova avventura con il Basket Girls Ancona.

BENVENTO COACH!!!

