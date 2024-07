A2 UFFICIALE – Ancona riaccoglie Lucia Mandolesi

Altro nome nel roster del Basket Girls Ancona versione 24/25 e altro ritorno in biancorosso. Dopo una stagione lontano da Ancona ritorna nel capoluogo la guardia Lucia Mandolesi che farà dunque parte del team dorico allenato da coach Luca Piccionne.

Guardia, classe 2003, Mandolesi ha vestito per quattro stagioni la canotta del Basket Girls. Dal 19/20 al 22/23 la giocatrice di P.S.Elpidio ha potuto infatti maturare esperienze di livello sia in Serie B (con la vittoria del campionato) che in A2 rendendosi molto utile alla causa delle Girls. Prima del quadriennio anconetano, Mandolesi ha completato il percorso nelle giovanili del P.S.Giorgio Basket culminato con la convocazione nella Selezione Regionale che partecipa al Trofeo delle Regioni 2017 e 2018 (inserita nel quintetto ideale) e con la partecipazione alla Finale Nazionale Under 14 del 2017. Nel 2018 riesce anche ad ottenere la convocazione nella Nazionale Under 15. L’ascesa continua con il passaggio alla Magnolia Campobasso dove debutta in A2.

Nella scorsa stagione Lucia Mandolesi ha giocato con il New Cap Marigliano nella Serie B campana disputando una stagione da protagonista con oltre 10 punti di media segnati a partita.

Ora il ritorno ad Ancona con grande entusiasmo ed energia. Ecco le dichiarazioni di Mando

“Tornare ad Ancona per me è un grande piacere, ritrovo persone alle quali sono affezionata e con cui ho condiviso traguardi importanti, c’è un’amicizia alla base del gruppo sulla quale facciamo leva per rafforzare il nostro spirito di squadra. Personalmente non vedo l’ora di tornare in palestra e lavorare per ottenere i migliori risultati possibili, l’ambiente è senza dubbio potenziante e credo che potremo levarci delle belle soddisfazioni, sono molto fiduciosa nella squadra e nel supporto della società. Sono contenta che dopo le difficoltà passate la squadra abbia ritrovato la sua identità basata sul lavoro e sulla passione, sono felice di prenderne parte e garantisco il mio massimo impegno, con molto entusiasmo nel rivestire questi colori. Nella scorsa stagione sono stata lontana e mi è servito per fare esperienza, allenarmi, conoscere nuove realtà e provare a mettermi in gioco in un contesto diverso, mi sono divertita e ci siamo tolte belle soddisfazioni, ora torno ad Ancona carica e pronta ad un salto di qualità che sarò felice di condividere con la società che per 4 anni mi ha accolta e cresciuta.”

