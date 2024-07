A2 UFFICIALE – Ancona rinnova Pelizzari

Altra conferma nel roster 24/25 del Basket Girls Ancona. La Società biancorossa è lieta di comunicare di aver formalizzato un contratto di durata biennale con la playmaker Francesca Pelizzari che farà parte sia della prima squadra in Serie A2 di coach Luca Piccionne che del gruppo Under 19 guidato da David Luconi.

Pesarese classe 2006, per Pelizzari la prossima sarà la terza stagione in biancorosso. Arrivata alla vigilia dell’inizio del campionato 22/23, la frizzante regista scuola Olimpia Pesaro si è subito messa in mostra guadagnandosi fiducia e spazio nel campionato di Serie A2. Nella sua prima esperienza ad Ancona matura ai margini del roster dorico (20 presenze e 5 punti realizzati lungo il cammino), nel frattempo gioca sia in U17 che in U19 ergendosi a leader delle due formazioni. Nell’ultima stagione c’è un upgrade del suo livello cestistico. 29 presenze e 3.5 punti di media ma è la grande personalità dimostrata in campo la cosa più importante e che ovviamente le statistiche non dicono. Coach Piccionne in più di un’occasione ha affidato all’appena diciottenne metronomo di Pesaro le chiavi della cabina di regia e la giovane giocatrice che ha abilmente dimostrato di cavarsela anche al cospetto di avversarie più grande e ben più navigate.

Pelizzari resterà un punto fermo quindi anche per il Basket Girls 24/25 con la piena convinzione di essere davanti a una giocatrice in grado di crescere ancora.

Queste le parole di Francesca dopo la certezza di restare una Girl anche nella stagione 24/25.

“Il prossimo sarà il mio terzo anno ad Ancona e sono molto entusiasta di continuare qui il mio percorso di crescita. La salvezza dell’ultima stagione è stata fantastica per come è arrivata dopo tutte le difficoltà e sono contenta di aver potuto dare il mio contributo. Ora per la prossima sono molto fiduciosa, voglio migliorare il più possibile e aiutare la squadra per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Non vedo l’ora di conoscere e ritrovare tutte le compagne, sono certa che ce la metteremo tutta sperando di poterci togliere delle belle soddisfazioni.”

