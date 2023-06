A2 UFFICIALE – Ancora un rinnovo per Trieste, è quello di Chiara Camporeale

È Chiara Camporeale il terzo pilastro su cui poggerà il gioco della squadra rosanero nella prossima stagione di A2; l’ala forte, rientrata

lo scorso anno in Futurosa dove era cresciuta, ha deciso di dare piena fiducia al progetto 2023-24. Tanta sostanza nel precedente campionato, e tanta voglia di fare ancora meglio per dimostrare che quel finale amaro può essere cambiato.

“Sono entusiasta di proseguire il mio percorso con Futurosa anche per dare continuità al lavoro iniziato lo scorso anno. Avere l’opportunità

di militare nuovamente in serie A2 con la maglia della propria città è sicuramente fonte di orgoglio e quest’anno, per me, rappresenta anche

una gran voglia di riscatto. Dovremo essere brave a tramutare la delusione del finale amaro della stagione passata in grinta e forza per

quello che ci aspetterà, contando sull’esperienza e sulle cose positive che comunque abbiamo espresso durante l’anno.

Personalmente c’è l’ambizione di far vedere cose ancora migliori e forse modificare in parte il proprio approccio tecnico e tattico.

“C’è tanta voglia di fare bene, anche meglio dello scorso campionato, anche modificando parzialmente il mio modo di giocare per aiutare la

squadra. Guardo alla prossima stagione con occhi curiosi e aperti al nuovo, anche in vista del rinnovato gruppo che si andrà a formare con il

quale non vedo l’ora di iniziare questa avventura.”

UFF.STAMPA BASKET TRIESTE