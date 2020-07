A2 UFFICIALE – Angelica Tibè firma con la Velcofin Interlocks Vicenza

La società comunica l’ingaggio di Angelica Tibè, cl 1996, alta cm 184, ala-centro che

nell’ultimo campionato ha giocato in Sardegna presso il Techfind Selargius di A2

dove ha disputato 20 partite segnando 127 punti con il 57% da due e annoverando

la cattura di 135 rimbalzi. Lombarda, esordio da giovanissima con il Geas, passata al

Sanga Milano, milita per 4 anni nel Costa Masnaga conquistando la promozione in

A1 nel campionato 2018/19. Era uno degli obbiettivi principali nelle mire della

società. “Da due anni la inseguivo e finalmente Tibè giocherà con noi!”, ecco le

prime dichiarazioni del vicepresidente Gianfranco Dalla Chiara, responsabile della

campagna acquisti. Tibè si affianca così a Beatriz Villaruel e a Maria Lazzaro,

chiamata in primis a rinforzare il presidio sottocanestro. Piano piano la squadra va

delineandosi e nella settimana entrante ci sarà sicuramente l’annuncio del quarto

acquisto.

Ufficio Stampa A.S.Vicenza VelcoFin InterLocks