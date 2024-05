A2 UFFICIALE – Angelica Tibè torna al Sanga Milano

Prende sempre più forma il Roster del Sanga per la stagione 2024/25 con il club Orange che è felice di annunciare l’arrivo di Angelica Tibè. Un acquisto importante quello della lunga ex Costa Masnaga che torna in casa Sanga otto anni dopo; Tibè, infatti, ha giocato con il team Orange già nella stagione 2015/16 quando la giocatrice aveva solo 19 anni. Otto anni dopo il Sanga ritrova una giocatrice esperta della categoria capace di farsi valere a questi livelli avendo giocato sempre in squadre di vertice come Costa Masnaga e San Giovanni Valdarno. Nell’ultima stagione la neo-orange ha collezionato 7,7 punti e 6 rimbalzi di media giocando con Costa Masnaga con cui ha raggiunto la semifinale playoff.



“Ho scelto il Sanga per il progetto ambizioso che mi permetterà di mettermi in gioco di nuovo.”, ha dichiarato Angelica Tibè che poi ha aggiunto: “Nella mia precedente esperienza in maglia Sanga ho trovato un ambiente stimolante e con la voglia di lavorare, ed è anche per questo motivo che ho deciso di tornare. Il mio obiettivo principale è aiutare la squadra a fare il meglio possibile per raggiungere step by step i traguardi prefissati.–

Matteo Liberti