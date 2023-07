Altro innesto nel roster della Cestistica Spezzina: si tratta di Anita Carraro, ala classe 2004, e arriva dalla Reyer Venezia. Anita è anche reduce dal mondiale Under 19 appena disputato in Spagna dalla nazionale azzurra, in cui ha disputato tutte le partite della competizione con 8,2 minuti d’impiego e 1,1 punti di media per gara. Nelle due stagioni precedenti a quella appena terminata, Carraro ha giocato in serie A2 col Ponzano Basket, nel girone nord.

UFF.STAMPA CESTISTICA SPEZZINA