A2 UFFICIALE – Anna Iannello firma con Vigarano

Continua il progetto giovani giocatrici per la Pallacanestro Vigarano. La società del patron Marco Gavioli è lieta di annunciare la firma di Anna Iannello, che farà parte del roster della prima squadra in Serie A2 e di quello della formazione Under 19.

Playmaker, classe 2007, 166 centimetri, la neo biancorossa approda a Vigarano dalla società Tigrotte Trieste, con la quale ha partecipato due volte alle finali nazionali: nel 2022, nella categoria Under 15, ha conquistato il secondo posto. Arriva a Vigarano per continuare il processo di crescita.

“Sono molto contenta e carica per questa esperienza – le prime parole della neo biancorossa -, essendo la mia prima esperienza fuori casa onestamente non so cosa aspettarmi, ma sono pronta a dare il 100% per questa squadra e a mettermi in gioco. A livello tecnico-tattico sono una playmaker con buona visione di gioco, in campo do un apporto sia difensivo che offensivo e ho punti nelle mani. Ho deciso di firmare con Vigarano perchè da subito mi sono sentita accolta e ho avuto un’ottima impressione, sono pronta a dare il massimo per la squadra. Arrivo dalle Tigrotte Trieste, una società importante a Trieste a livello femminile collegata alla famiglia Azzurra, società in cui si lavora molto bene con allenatori giovani di livello. Ho partecipato due anni alle finali nazionali, nel 2022 conquistando un secondo posto e quest’anno uscendo ai gironi. Lascio un gruppo molto unito, ma sono molto entusiasta di conoscere le nuove compagne e di creare un rapporto anche al di fuori del campo”.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano