A2 UFFICIALE – Anna Paoletti nuovo rinforzo della Solmec Rhodigium

Arrivano rinforzi per la Solmec Rhodigium Basket: Anna Paoletti è la nuova rosso-blu!

Dopo 7 giornate e 6 partite giocate in LBF Serie A2 di basket femminile, la Solmec Rhodigium Basket annuncia l’acquisto che rinforzerà il roster per il proseguo della stagione. Anna Paoletti è il nuovo innesto scelto dallo staff tecnico rodigino per aumentare la qualità del roster in vista di un finale di campionato elettrizzante.

Come fatto anche in estate, la Solmec Rhodigium Basket continua a puntare su una giocatrice piuttosto giovane. Anna Paoletti è una guardia che, nonostante i soli 22 anni di età, vanta una buona esperienza nel campionato di Serie A2. La classe 2001 ha esordito nella categoria cadetta con Civitanova Marche nella stagione 2017/18, squadra della città natale nella quale è rimasta per quattro stagioni, guadagnandosi sempre più spazio all’interno delle rotazioni. Nell’ultima stagione Paoletti ha deciso di trasferirsi al CUS Cagliari, rimanendo quindi in A2. Paoletti è una realizzatrice pura, così come testimoniano i numeri nelle passate stagioni: nella stagione 2020/21 l’allora 20enne ha totalizzato 13.6 punti di media a partita, con un massimo di 33 nella vittoria contro La Spezia per 73-56.

Paoletti porterà punti alla squadra, cosa che serve a Rovigo: il tiro da tre punti è la sua arma migliore, ma è una realizzatrice a tutto tondo. Inoltre, una giocatrice giovane ma con esperienza come Paoletti può senza dubbio alzare il livello durante la settimana di allenamenti.

Arrivata a Rovigo in settimana e già all’interno del gruppo, Anna Paoletti si presenta così in vista del debutto con Treviso: “Sono molto contenta della scelta che ho fatto, è una bella opportunità giocare a Rovigo. La scorsa stagione è stata piuttosto difficile sotto diversi punti di vista, non vedo l’ora di riscattarmi e di fare bene in questo campionato. Penso e spero di poter dare il mio contributo alla squadra, aiutando la società a raggiungere gli obiettivi prestabili per questa stagione. Sono certa che possiamo toglierci parecchie soddisfazioni. Ci vediamo in campo!”

Tornando con la testa sul parquet, la Rhodigium si appresta a due settimane piuttosto impegnative: Sabato 25 c’è la sfida contro Martina Treviso, seguita Mercoledì 29 dal derby tra neo-promosse con Wave Thermal Abano Terme e chiudendo con la trasferta di Udine Sabato 2 Dicembre.

Uff stampa Rhodigium Basket