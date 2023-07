A2 UFFICIALE – Anna Poggio firma con Matelica

Dopo tre conferme (Gramaccioni, Cabrini e Zamparini), la Halley Thunder Matelica annuncia la prima novità per il campionato di serie A2 femminile di basket 2023/24. Il volto nuovo che vestirà i colori biancoblù è quello di Anna Poggio, classe 2001, pivot di 185 centimetri, ligure di Albisola Superiore (Savona), cresciuta cestisticamente nella società Pallacanestro Vado.

Dopo il percorso giovanile, Anna ha disputato le successive tre stagioni consecutive con la maglia della Pallacanestro Firenze, sempre in serie A2, raggiungendo i quarti di finale playoff due anni fa e la finale per la promozione in A1 al termine dell’ultimo campionato.

Per lei, nell’ordine, queste sono state le statistiche individuali nelle tre stagioni trascorse in riva all’Arno: 6,0 punti e 6,1 rimbalzi nel 2020/21, 10,4 punti e 9,7 rimbalzi nel 2021/22, 4,9 punti e 6,4 rimbalzi nel 2022/23.

«Quella a Firenze – ci racconta Anna – è stata una bellissima esperienza, tra l’altro giocando un anno insieme a Benedetta Gramaccioni e ad Alessia Cabrini, che ora ritrovo alla Thunder Matelica, dove conto di proseguire altrettanto bene e di crescere ulteriormente sia a livello individuale che di squadra. Il mio ruolo? Gioco “5” o “4”: mi adatto a quelle che sono le esigenze della Thunder».

La Poggio, che proprio in questo periodo sta preparando la tesi per la laurea triennale in Mediazione Linguistica presso l’Università di Firenze, una volta a Matelica frequenterà la vicina Università di Macerata per proseguire gli studi con la laurea specialistica.

«Anna è una giocatrice che abbiamo inseguito e voluto con caparbietà – dice di lei il direttore sportivo della Halley Thunder Matelica, Piero Salari. – Siamo veramente felici di essere riusciti a portarla a Matelica, puntiamo molto su di lei».

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica