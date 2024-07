A2 UFFICIALE – Annina Aijanen firma con Treviso

By



Arriva dalla Finlandia il penultimo colpo del mercato di Nuova Pallacanestro Treviso. La società orange infatti annuncia l’accordo con la giocatrice Annina Aijanen, finlandese classe 1995.

Lungo moderno, con caratteristiche in grado di fare la differenza sia dentro che fuori l’area, Aijanen ha giocato in NCAA al college di Xavier, da diversi anni è in pianta stabile nella nazionale maggiore finlandese. Nelle ultime stagioni ha giocato a Saarlouis Royal (A1 tedesca), Bembibre (A1 spagnola) e Baxi Ferrol (A1 Spagnola).

Ha chiuso l’ultima stagione con 30 gare disputate riuscendo a trovare minuti importanti in uno dei campionati di vertice a livello europeo.

Inoltre da qualche anno è stabilmente nel roster della nazionale finlandese, a conferma di una giocatrice affidabile e in costante crescita, pronta a lasciare il segno nel nostro campionato.

“Anniina è esattamente il tipo di giocatrice che cercavamo – dice Alberto Matassini, head coach di NPT – Una giocatrice che apre il campo, ma che allo stesso tempo ha tecnica e struttura fisica per garantire anche una dimensione interna. Ha giocato da protagonista in NCAA e nel massimo campionato tedesco, ora viene da due anni nel campionato di A1 spagnolo che è uno dei più competitivi d’Europa, quindi ha anche un livello di esperienza che ci fará un gran bene”.

Aijanen è uno degli ultimi tasselli del puzzle trevigiano per la prossima stagione che al momento conta le conferme di Vespignani, Da Pozzo, Egwoh e D’Angelo, assieme agli arrivi di Chukwu, Aghilarre e Carraro.

Ufficio comunicazione NPT