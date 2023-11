La società Velcofin Interlocks Vicenza comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni da parte del proprio capo allenatore, Claudio Rebellato. La società, accogliendo le dimissioni, ringrazia Claudio per il lavoro svolto e per la sua disponibilità, augurandogli il meglio per il proprio futuro.

Uff stampa A.S. Vicenza