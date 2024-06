A2 UFFICIALE – Azzi resta al Basket Femminile Torino

By

Il Basket Torino Femminile affida a Elisabetta Azzi, anche per la stagione 2024/25, le chiavi della regia. La talentuosa play, classe 2004, è reduce dal suo secondo campionato di A2 in carriera, il primo a Torino. Nella stagione sportiva da poco andata in archivio ha collezionato 29 presenze, realizzato 161 punti, preso 121 rimbalzi e confezionato 77 assist.

Una raggiante Betta Azzi, ad intesa raggiunta, ha rilasciato tale dichiarazione:

“Sono davvero contenta di rimanere con questa squadra anche per la prossima stagione e vogliosa di contribuire alla crescita del team. Ringrazio la società per la fiducia. Farò tutto il possibile per ripagarla migliorandomi dentro e fuori dal campo!”

UFF.STAMPA BASKET FEMMINILE TORINO

.