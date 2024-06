A2 UFFICIALE – Baima rimane a Torino

Nel giorno del suo compleanno arriva l’ufficializzazione del rinnovo anche per Baima.

Quello apposto dalla ciriacese è il settimo sigillo in carriera ad un accordo contrattuale con la società presieduta da Dino Violante.

Guardia-ala, classe 1996, è reduce dal suo secondo campionato di A2, come il primo giocato con la nostra divisa.

29 le presenze collezionate nell’arco della stagione 2023/24, 150 i punti realizzati, 125 i rimbalzi, 10 le stoppate, 38 gli assist. Giocatrice eclettica, di cuore, intelligente.



Significative le sue parole ad accordo raggiunto:

“Questa è la mia maglia. Qui mi sento a casa. Il campionato di Serie A2 è entusiasmante. È stato magnifico disputarlo. Con questa maglia. Non vedo l’ora che inizi il prossimo. Mi farò trovare pronta!”.

UFF.STAMPA BASKET FEMMINILE TORINO