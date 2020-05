A2 UFFICIALE – Ballardini rinnova con Faenza

Simona Ballardini e il Project ancora insieme. La capitana ha voluto essere la prima giocatrice del roster a firmare il rinnovo.

Queste le parole a caldo di Simona :

“Certo non poteva finire così la mia carriera da giocatrice. Giocare a Basket per me è sempre stato importante e poterlo fare con i colori della mia città mi da sempre delle motivazioni speciali. C’è sempre emozione a firmare un rinnovo, e non vedo l’ora di riprendere gli allenamenti con le mie compagne non appena questo sarà possibile. Ho voglia di rivedere il Bubani pieno dei nostri tifosi, per emozionarci ed emozionare e soprattuto per finire quello che questa brutta pandemia ci ha tolto proprio sul più bello. Spero con tutto il cuore di poter vivere queste emozioni al doppio nella prossima stagione”.

Uff.Stampa Faenza Basket