A2 UFFICIALE – Barbakadze confermata ad Ancona

Il secondo nome nel roster 24/25 del Basket Girls Ancona è la conferma di una delle giocatrici protagoniste della straordinaria salvezza delle biancorosse nell’ultimo campionato di Serie A2. Alla corte di Luca Piccionne rimane Keso Barbakadze, la lunga di 185cm arrivata in corsa ad Ancona lo scorso mese di gennaio guadagnandosi con pieno merito la conferma per la prossima annata.

Classe 2003, 21 anni compiuti lo scorso 8 luglio, Barbakadze è nativa della Georgia ma è in possesso di formazione italiana ottenuta grazie agli anni trascorsi nelle giovanili della Stella Azzurra Roma con cui debutta in A2 nel 22/23 con 5.9 punti e 6.5 rimbalzi di media nelle sue 27 presenze. Inizia la scorsa stagione nella Capitale con 11 presenze a 4.9 punti e 6.5 rimbalzi di media. A gennaio accetta la chiamata del Basket Girls in piena fase di “rebulding invernale”. Subito un buon impatto nella squadra dorica dove complessivamente totalizza 16 presenze con 6.8 punti e 8.1 rimbalzi di media, una delle sue migliori prestazioni (doppia-doppia da 10 punti e 12 rimbalzi) è stata gara-3 di playout vinta sul campo del Basket Roma che è valsa la permanenza in Serie A2.

Questa estate Barbakadze ha giocato con la nazionale della Georgia l’Europeo Division C riservato ai piccoli paesi. Avventura a dire il vero non troppo esaltante a livello di squadra (Georgia ultima con zero vittorie al proprio attivo) ma la lunga biancorossa si è messa in grande evidenza ergendosi come migliore giocatrice della propria squadra con medie di 10.6 punti e 9.2 rimbalzi.

“Il prossimo sarà il mio secondo anno ad Ancona – dice Keso raggiunta dopo l’ufficialità dell’accordo di prosecuzione con il Basket Girls – e sono sicura che sarà una stagione con tante emozioni. Sono stata molto bene ad Ancona e questa è una cosa fondamentale. Il nostro allenatore è un massimalista e questo mi piace molto, non ci lascia mai mollare anche nelle situazioni difficili, cosa che mi aiuta a crescere sia a livello tecnico come giocatrice che mentale, ci dà tanta energia e carica e fa giocare molto bene le sue squadre. Sono sicura che sarà un anno dove lotteremo con tutte noi stesse e contribuiremo il più possibile al raggiungimento degli obbiettivi che ci prefisseremo.”

