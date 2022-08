A2 UFFICIALE – Basket Club Bolzano annuncia Logoh

Un altro volto nuovo tra le fila del Basket Club Bolzano è Caterina Logoh, che si presenta fresca vincitrice della medaglia di bronzo agli europei U20.

Guardia di 181 cm, nata ad Osimo nelle Marche nel 2003, nonostante la giovane età vanta buone esperienze in serie A2 e anche in A1 con Battipaglia, mettendo la ciliegina sulla torta lo scorso luglio con il terzo posto agli Europei U20 a Sopron con la Nazionale Italiana dove ha vinto la sua prima medaglia europea.

Caterina arrivi a Bolzano fresca vincitrice del bronzo agli europei U20 e pertanto invece di partire come di prassi dagli esordi, iniziamo con il chiederti di parlarci di Nazionale. Raccontaci di questa esperienza.

“Della Nazionale c’è poco da dire: è sempre e comunque un’esperienza unica e poco facile da descrivere con sole parole. Si provano tante di quelle emozioni che alla fine è anche difficile sedersi e provare a ricordare tutto…ma l’unica cosa certa è che sicuramente spunta un sorriso a pensarci.”

È stata la tua prima chiamata in Nazionale?

“Non è stata la mia prima chiamata in Nazionale ma non sono mai riuscita ad arrivare fino in fondo e partecipare ad un campionato europeo come ho fatto quest’anno, solo tornei. E personalmente, direi che come prima esperienza è più che soddisfacente!”

Nulla avviene per caso e siamo curiosi di sapere quando e dove hai iniziato a giocare e sentire quale è stato il tuo percorso fin qui.

Ho iniziato a giocare all’incirca all’età di 11 anni nella squadra della mia città, Castelfidardo, in provincia di Ancona. E tutto grazie a mio fratello maggiore Gioele: tendevo a “imitare” tutto quello che faceva e dunque quando iniziò a giocare a basket nella stessa squadra non ho potuto che seguire le sue orme. Ho quindi giocato basket maschile li fino a che la mia età me lo ha permesso, e devo dire che sono sicura che senza quegli anni di allenamento non penso sarei stata la stessa giocatrice che sono ora. In seguito sono dovuta passare al basket femminile, e ho giocato al Porto San Giorgio, altro posto dove ho lasciato sicuramente il cuore.

A 14 anni sono entrata a far parte del progetto High School Basket Lab organizzato dalla federazione, dove sono cresciuta in tutti gli aspetti che si possono immaginare, da dentro a fuori dal campo, proprio perché sempre seguita da professionisti: da Marco e Carolina Gatta fuori dal campo a Lucchesi, Angela Adamoli e Davide Malakiano dentro.

Devo tanto a quel progetto e specialmente a quella squadra, perché ho trovato una famiglia con la quale ho condiviso gioie e dolori per tre anni, e ne sono uscita completamente nuova, pronta a tutto.

Così due anni fa arrivai a Battipaglia, pronta per una promettente nuova esperienza, e anche lì c’è poco da dire: il calore e la famiglia che si trova a Battipaglia è difficilmente comparabile con qualsiasi altro posto. C’è un legame che connette tutti, da grandi a piccoli senza alcuna differenza, e penso sia proprio quello, oltre alla grande voglia di migliorarsi e di lavorare che la contraddistingue da tutto il resto. Tra primo e secondo anno, nonostante la retrocessione, si è stati capaci di restare veramente uniti e di mantenere il cuore che ci ha portato a sfiorare i playoff quest’anno.

Lì non ho lasciato solo cuore, ma anche un grande pezzo di me e penso che chi mi è stato vicino lo sappia molto bene, e posso solo ringraziare Giancarlo (Giancarlo Rossini presidente di Battipaglia ndr)) per avermi sempre spinto a migliorarmi e permesso di avere così tante opportunità durante questi anni.

Ora ho deciso di spingermi ancora di più e spostarmi a Bolzano perché so che è una grande sfida per me e non vedo l’ora di affrontarla con tanta voglia ed entusiasmo!”

Che tipo di giocatrice sei? Quali ritieni siano i tuoi punti di forza e quelli sui quali dover lavorare maggiormente.

“Sono una giocatrice che fa del fisico la propria arma principale, e intendo sfruttarlo al meglio per migliorare anche a livello di visione di gioco e attenzione ai dettagli, che penso siano le cose che manchino di più al mio gioco, sopra a tutte le altre ovviamente.”

Cosa ti ha portata al BCB e cosa ti aspetti da questa stagione? …

“Sono stata molto interessata dal progetto che Cico mi ha offerto, e già dalla prima chiacchierata ho capito che condividiamo le stesse idee e sentirlo parlare dell’ambiente che Bolzano ha sono stata facilmente convinta.”

Un saluto per i tuoi nuovi tifosi:

“Saluto tutti i tifosi del Basket Club Bolzano e vi/ci auguro una stagione appassionante! Darò e daremo il nostro meglio e sono sicura che ci porterà lontano!”

Dopo le belle parole spese da Caterina per il calore e affetto dell’ambiente di Battipaglia, ora anche i sostenitori BCB avranno un bel compito per far vedere di essere all’altezza.

“Sono molto felice e soprattutto onorato di poter avere nel BCB una giocatrice di prospettiva assoluta per il basket femminile , ancora fresca di medaglia di bronzo agli europei under 20 – commenta coach Sacchi –

2003, si presenta con numeri già importanti in A2, lo scorso anno 31 minuti di media con 8,7 pt e 9,6 rimbalzi di media.

Dal primo momento , gli obiettivi sono stati molto chiari per entrambi; lavorare duro in palestra sia a livello fisico, sia a livello tecnico per poter iniziare un percorso che deve portare Caterina ad essere una giocatrice a livello offensivo totale, essere un fattore anche lontano da canestro, lavoro per altro già iniziato con la nazionale e diventare una giocatrice che sarà pronta per poter affrontare i prossimi anni sfide di alto livello.

Ci vorrà tempo ma la sua maturità e consapevolezza in questo la porterà dove merita.

In questo momento le sue doti fisiche la portano a poter difendere davvero contro ogni ruolo, mentre a livello offensivo ci sarà tanto da lavorare.

Con la squadra che abbiamo costruito, è perfetta per poter aver davvero tante soluzioni offensive e difensive.

Non vediamo l’ora di poter iniziare a lavorare con lei e tutta la squadra invitando già da adesso il pubblico a venirci a vedere perché ci sarà davvero da divertirsi

Un grazie particolare alla mia società, alla Asd Minibasket Battipaglia nella figura del presidente Rossini e all’avvocato Corona per aver reso possibile questa operazione.”

Benvenuta Caterina ti aspettiamo al PalaMazzali!

