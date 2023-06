A2 UFFICIALE – Basket Club Bolzano ingaggia Licia Schwienbacher

Il primo innesto è un rientro: l’Alperia Bolzano ingaggia Licia Schwienbacher in regia.

Nata a Merano il 25/06/1995 è un play di 175 cm Partita dalle giovanili del Basket Club Bolzano, dove era arrivata da Merano, ha avuto un primo assaggio di A2 allora giovanissima sedicenne passando poi per Bologna, per poi spostarsi l’anno seguente a Faenza dove ha giocato per 6 stagioni da protagonista fino alla promozione nella massima serie. Nel 2023/24 il passaggio, sempre in A1, con il Galli San Giovanni Valdarno.

Cosa ti aspetti per questa nuova stagione con i colori ritrovati del Basket Club Bolzano.

“Mi aspetto una stagione dove dare il meglio e allo stesso tempo divertirmi per l’ambiente sereno che trasmette Bolzano”.

UFF.STAMPA BASKET CLUB BOLZANO