A2 UFFICIALE – Basket Femminile Torino ingaggia Lara Varaldi

Il #BasketTorinoFemminile è lieto d’annunciare l’ingaggio della giocatrice Lara Nobuko Varaldi.

Ala forte di 189 cm, classe 2005, cresciuta a Torino nel settore giovanile della Lapolismile sino all’ U16, Lara è reduce dall’esperienza triennale vissuta a San Martino di Lupari.

Approdata al club giallonero nell’estate del 2021, nella stagione 2021/22 ha partecipato ai campionati U17, U19 e di Serie B, conquistando con quest’ultima selezione la promozione in A2.

Nella successiva stagione 2022/23 la giocatrice ha fatto parte della selezione U19 arrivando sino alle finali nazionali di categoria e ha partecipato ad Udine, con la divisa del Montecchio, alla Coppa Italia U20.

Nella sua terza ed ultima stagione a San Martino di Lupari, Lara è stata impiegata nella selezione U19 e nella squadra che ha partecipato al campionato di Serie B ed è inoltre entrata a far parte della rosa della squadra di A1.



Queste le prime parole da lince di Lara: “Sono molto felice di entrare a far parte della squadra, non vedo l’ora di mettermi al lavoro e di migliorarmi per dare il mio contributo al gruppo e raggiungere insieme gli obiettivi prefissati.

Ringrazio la società per l’opportunità offertami. Ci vediamo presto in palestra!”

UFF.STAMPA BASKET FEMMINILE TORINO