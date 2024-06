A2 UFFICIALE – Basket Femminile Torino riporta in Italia Popovic

By

Milica Popovic, 22 anni, serba, è una nuova giocatrice del #BasketTorinoFemminile. Ad annunciarlo è il presidente del sodalizio torinese Dino Violante. Ala Forte di 188 cm, proviene dalla formazione austriaca del Wels.



Prospetto di grande valore, presenza costante nelle selezioni giovanili del suo paese, Milica, non ancora ventenne, nel 2021, ha catturato l’attenzione del Passalacqua Ragusa di A1 prima, del Sanga Milano di A2 poi, in particolare vestendo la divisa della formazione meneghina nella parte conclusiva della stagione 2021/22 nella quale ha realizzato 55 punti e catturato 33 rimbalzi nelle 9 partite cui ha preso parte.



Queste le prime parole da lince di Milica:

“Non vedo l’ora di tornare in Italia, a Torino e di affrontare questa nuova sfida! Auguro a società e squadra di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso una bella stagione di successi!

