A2 UFFICIALE – Basket Girls Ancona firma Anna Rylichova, ex Civitanova e Battipaglia

Il Basket Girls Ancona comunica di aver firmato fino al termine della corrente stagione sportiva l’atleta di nazionalità ceca Anna Rylichova proveniente dalla Polisportiva Battipagliese.

Guardia-ala, nata a Nymburk nella Boemia Centrale il 19 luglio 1999. Cresciuta nella Loko Trutnov fino a esordire nella massima serie nazionale dove è rimasta per quattro anni mettendo in mostra le sue doti atletiche e tecniche. Durante il suo percorso giovanile ha indossato la maglia della Nazionale Ceca negli Europei Under 20 nel 2019 disputati proprio nella Repubblica Ceca a Klatovy con nono posto finale delle padrone di casa eliminate agli ottavi di finale dall’Italia che si laureerà Campione d’Europa.

A febbraio 2022 arriva in Italia in A2 a Civitanova. In maglia Feba gioca 10 partite tenendo l’ottima media realizzativa di 14.9 punti. In quattro occasioni ha toccato almeno i 20 punti realizzati con un massimo di 24 segnati nella trasferta di Savona dove ha raccolto anche 13 rimbalzi e subito 10 falli. In estate è rimasta in A2 accettando la proposta dell’ambiziosa Battipaglia. In totale per la neo biancorossa 20 presenze in Campania con 9.4 punti (29/70 da due, 27/82 da tre e 48/64 ai liberi) e 6.6 rimbalzi. Season high fatto registrare nell’ottava giornata con i 20 punti segnati in casa della Stella Azzurra. L’8 gennaio scorso incontra nella sua strada il Basket Girls nell’ultima giornata del girone di andata. La neo Girls parte nel quintetto iniziale giocando 22′ segnando 2 punti nella vittoria della O.ME.P.S. Afora Givova contro la squadra di Piccionne al suo debutto sulla panchina biancorossa. Complessivamente è andata 11 volte in doppia cifra risultando la miglior realizzatrice (13 punti) della squadra di coach Maslarinos nell’ultima partita giocata dal Battipaglia domenica scorsa in casa contro Umbertide.

Anna Rylichova è arrivata in città nella giornata di lunedi ed ha firmato il contratto che la lega alla Società del Presidente Sturani fino al termine della stagione. La neo giocatrice, indosserà la maglia numero 15, sarà a disposizione di coach Luca Piccionne sin dal primo allenamento della settimana e potrà inserirsi nella sua nuova squadra approfittando della sosta di campionato per le Final Eight di Coppa Italia. Esordio previsto dunque per sabato 11 marzo nel derby di Cerreto d’Esi contro Matelica.

Uff Stampa Girls Basket Ancona