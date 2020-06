A2 UFFICIALE – Beatrice Baldi è una nuova giocatrice de La Bottega del Tartufo Umbertide

La Pallacanestro Femminile Umbertide comunica che Beatrice Baldi farà parte del roster di A2 per la stagione 2020/2021. L’ala-pivot classe 2000 proviene da Faenza, squadra con la quale ha realizzato 3,6 punti di media a partita, in doppia cifra negli incontri con Ariano Irpino e La Spezia, nel corso dell’ultima stagione. La giocatrice nativa di Martellago, in provincia di Venezia, è cresciuta nella squadra della sua città, il Team 78 Martellago. Per tre stagioni consecutive ha partecipato alle finali nazionali Under-15 ed Under-16. Con la maglia delle Giants Marghera ha conquistato lo scudetto Under-16 nel 2016 ed è stata inserita nel miglior quintetto della manifestazione. Nella stagione 2016/2017 ha conquistato il terzo posto alle Finali Nazionali Under-18, giocando contemporaneamente in A2, sempre in maglia Giants Marghera. Nel 2017 si è accasata a San Martino di Lupari, dove ha contribuito alla salvezza della squadra luparense in A2. Nell’ultima stagione, interrotta prematuramente a causa dell’epidemia da Covid-19 , ha militato, come abbiamo detto, tra le fila faentine.

Beatrice ha fatto parte anche delle Nazionali Under-16 ed Under-18, con le quali ha disputato i campionati europei e la Nazionale Under-20.

A Beatrice un caloroso benvenuto da parte di società, staff e tifosi!

Uff.Stampa PF Umbertide