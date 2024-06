A2 UFFICIALE – Beatrice Grosso è la nuova play di Moncalieri

Arriva ancora da Cuneo un nuovo tassello fondamentale per il roster della stagione 2024/2025 della Libertas Moncalieri. Stiamo parlando di Beatrice Grosso, play-guardia classe 2006 che negli ultimi anni ha collezionato quasi 12 punti di media in Serie B con i colori del Granda College Cuneo e diverse convocazioni nelle Nazionali di categoria. Cresciuta cestisticamente nel cuneese, vanta una carriera già ricca di successi, a dispetto della giovanissima età. Nel 2018 ha conquistato da capitana lo scudetto Under 14 Femminile, dopo aver trionfato pochi mesi prima nel Titolo Nazionale 3vs3. Da lì in poi un crescendo: numerose vittorie regionali, lo scudetto 3vs3 Under 18 nell’estate 2021, il terzo posto alle Finali Nazionali Under 17 nel 2022 e una spumeggiante avventura in Serie B, sempre con la casacca del Granda College Cuneo.

Le prime parole di Beatrice Grosso da giocatrice della Libertas Moncalieri: «Sono carichissima! Verrò a Torino anche per motivi di studio e avere la possibilità di giocare in un campionato come quello di A2 è davvero un sogno. Conosco Moncalieri da anni, ho sempre pensato che sia un’ottima realtà dove crescere e giocare a basket. Arrivo da qualche problemino al ginocchio, ma adesso sto bene e voglio dare il massimo. Sono qui per maturare, migliorare e anche divertirmi in campo. Non vedo l’ora di iniziare!»

