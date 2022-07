A2 UFFICIALE – Benedetta Bonomi firma con il Sanga Milano

Il Sanga è felice di annunciare che Benedetta Bonomi vestirà la divisa orange nella prossima stagione. L’ala classe ’97 cresciuta nelle giovanili di Geas, vanta nel suo palmares numerose presenze nelle nazionali giovanili, con cui ha disputato gli Europei e un Mondiale. La giocatrice milanese arriva da Brescia dove, nell’ultima stagione, ha fatto registrare 8 punti di media in 24 minuti di impiego.

“Mi fa molto piacere tornare a giocare nella realtà milanese dopo due anni! Sono contenta e carica per questa nuova avventura! Mi aspetto una stagione in cui come sempre si abbassa la testa e si lavora per raggiungere un obiettivo comune…vedremo quale sarà!”

dichiara la neo-giocatrice del Sanga.

Entusiasta del suo arrivo anche coach Franz Pinotti:” L’arrivo di Benedetta allunga le rotazioni del roster mantenendone qualità e intensità. Tiro e Difesa le sue migliori qualità. Aggiungiamo una giocatrice di grande valore a un gruppo solido e ben equilibrato in ogni settore. I tifosi si divertiranno a vederci, e noi a giocare.”

Dopo aver confermato il nucleo storico delle scorse stagioni, Bonomi è la prima new entry del Sanga.

Uff.Stampa Sanga Milano