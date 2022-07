A2 UFFICIALE – Bernardoni rinnova con Mantova

La società è felice di comunicare che per la stagione 2022/2023, Ilaria Bernardoni (guardia, 1993) continuerà ad indossare la casacca biancorossa. Giocatrice innestata nel roster sangiorgino al primo anno di Serie B, Ilaria è una delle veterane della squadra: ritorneremo a vedere la nostra “Arsenio Lupin”, rubatrice di palloni seriali, in campo con la casacca di MantovAgricoltura.

Ilaria ha commentato così la sua permanenza in biancorosso: “Mantova la sento come la mia casa, quindi ci tengo che il basket, e soprattutto il movimento femminile prendano sempre più piede in questa città. […] Vorrei poter arrivare a giocare la Coppa Italia e i primi posti in classifica così da presentarci ai playoff in una posizione più favorevole.”

Uff.Stampa Basket 2000 San Giorgio