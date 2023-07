A2 UFFICIALE – Bianca Albieri torna a Vigarano

By

Pallacanestro Vigarano è lieta di comunicare il ritorno in biancorosso di Bianca Albieri.

Guardia, classe 2006, ha indossato i colori vigaranesi già nella stagione 2020/2021, grazie all’accordo con il Peperoncino Basket. La scorsa stagione ha indossato la maglia della Magika Castel San Pietro, disputando il torneo di Serie B. Ora il ritorno a Vigarano, allenata ancora una volta da coach Andrea Castelli, con l’obiettivo di fare uno step ulteriore riguardo la sua carriera. Guardia talentuosa, fa dell’assist per le compagne di squadra il punto di forza.

“Bianca era già con noi tre anni fa – dice coach Andrea Castelli -, durante il periodo del covid, parliamo di una giocatrice interessante del 2006, ha voglia di fare il salto di qualità e per noi sarà una giocatrice importante. Speriamo faccia bene, sarà il cambio di Tintori. Largo alle giovani”.“Conosco coach Andrea Castelli da molto tempo – dice la neo guardia della Pallacanestro Vigarano -, ho voglia di scalare delle difficoltà, così dico che non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e cimentarmi in questa nuova sfida”.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano