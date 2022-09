A2 UFFICIALE – Blecic e Selargius ancora insieme

La Techfind San Salvatore potrà contare anche quest’anno sul talento e la motivazione della giovanissima Camilla Demetrio Blecic, alla quarta stagione con i colori gialloneri.

LA SCHEDA – Enfant prodige, nata a Cagliari il 16 ottobre 2003 da madre brasiliana e padre croato, alta 181 centimetri, ha iniziato a giocare a basket a 13 anni nelle file della Pallacanestro Alghero. Subito dopo l’approdo al San Salvatore, ritagliandosi fin da subito diverse soddisfazioni: tra queste un titolo regionale Under 16, con conseguente concentramento oltre Tirreno e fase nazionale (Chianciano Terme, 2019), un’altra partecipazione al concentramento nazionale Under 18, due chiamate per il Trofeo delle Regioni (2017 e 2018), una convocazione come riserva nella selezione italiana Under 14 e anche una partecipazione alla Sardinia Cup.

LE DICHIARAZIONI – “Sono estremamente felice di essere stata riconfermata – dichiara Blecic -. Ringrazio la società per questa possibilità, che mi dà fiducia nonostante abbia trascorso gli ultimi due anni molto travagliati, per problemi legati all’anoressia e a disturbi alimentari. Per me questo è l’anno della rinascita, voglio riprendermi e fare un salto di qualità, essere il più possibile utile alla squadra, meritando ogni minuto in campo”. Riguardo il lavoro di preparazione: “Stiamo esprimendo un livello molto alto, il coach ci sprona molto e stiamo facendo un bel lavoro sui fondamentali e affinando la chimica di squadra, perché c’è molto spirito di collaborazione. L’ambizione è la Coppa Italia, possiamo provarci”.

Uff.Stampa San Salvatore Selargius