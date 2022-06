A2 UFFICIALE – Blitz Mantova, firmata Marida Orazzo

By

La società è lieta di comunicare che a partire dalla stagione 2022/2023, Marida Orazzo (play/guardia, 1994) sarà un’atleta biancorossa.

Nata a Vico Equense (Napoli), ha mosso i primi passi sul campo da gioco proprio sul parquet napoletano disputando tutta la trafila delle giovanili a Napoli con la quale ha vinto uno Scudetto giovanile e una Coppa Campioni a Mosca. A 18 anni si trasferisce a Battipaglia riuscendo ad agguantare con la formazione pugliese la massima serie, viaggiando con delle percentuali da protagonista con 12.5 punti in media e il 41% dall’arco.

Il suo percorso continua con le esperienze a Lucca e il biennio a Broni, mentre nella stagione uscente ha disputato il campionato con la casacca della Dinamo Sassari disputando anche la competizione europea Eurocup.

Marida e il suo curriculum di spessore cestistico notevole vanno ad aggregarsi al gruppo in fase di costruzione sangiorgina e l’atleta di origini napoletane sarà a servizio di coach Purrone e Logallo.

Ciò che ha colpito Orazzo nel prendere la decisione di sposare il progetto sangiorgino è la salubrità dell’ambiente cestistico: “Il progetto di San Giorgio mi ha da subito colpita: mi sembra un ambiente molto sano, sportivamente parlando, in cui è bello giocare e credo che questo aspetto sia un valore aggiunto per noi giocatrici.”

La playmaker ha dato uno sguardo all’anno appena conclusosi provando a gettare un’occhiata anche a quello entrante che la vedrà tra le protagoniste biancorosse: “L’anno scorso la squadra ha fatto molto bene e spero davvero che riusciremo a fare almeno altrettanto facendo divertire ed appassionare il nostro pubblico. Penso che la squadra sia competitiva, aldilà di porsi obiettivi, possiamo fare veramente bene.”

A nome della società a Marida va il nostro più grande in bocca al lupo per la stagione entrante ed un caloroso benvenuto in casa Basket 2000 San Giorgio.

Uff.Stampa Basket 2000 San Giorgio