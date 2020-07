A2 UFFICIALE – Bolzano Basket Club ingaggia Andrea Iob

In arrivo al BCB un’altra giovane di talento, Andrea Iob friulana classe 2000 che la scorsa stagione ha giocato come centro (184 cm) nel Futurosa Trieste, serie B girone Veneto.

Andrea è una ragazza con tanta voglia di crescere migliorandosi e proprio per questo ha scelto Bolzano come sua prossima tappa, dove si cimenterà per la prima volta in un campionato di serie A. Ancora un ulteriore atto di stima per il gran lavoro che Coach Sacchi sta facendo sulle giovani.

Tra i traguardi fin qui raggiunti può vantare la convocazione ai ritiri pre-Europei nella Nazionale U16 e U18.

“La prima volta che vidi Andrea fu alle finali nazionali di Battipaglia nell’estate 2018, – sono le prime parole di coach Sacchi sul suo nuovo acquisto – e quando un mese fa scoprii che dopo aver fatto la maturità le sarebbe piaciuto fare un esperienza lontano da casa, le ho chiesto di venire a Bolzano per vederla sul campo dal vivo. Già il giorno dopo era qui ad allenarsi nonostante fosse ferma da mesi per il covid. Mi ha colpito la sua volontà di lavorare, la sua volontà di impare per crescere, ma soprattutto le sue qualità in campo, ha dei margini pazzeschi. Andrea è la prima a sapere che c’è tanto da fare, sia a livello fisico che tecnico, ma penso che abbia tutte le qualità per crescere e per diventare una giocatrice importante, partendo già da quest’anno dove sono sicuro possa guadagnarsi spazio e darci una mano per raggiungere i nostri obiettivi.

Altra cosa fondamentale, si è fatta voler bene fin da subito dalle compagne, fattore che l’aiuterà ancora di più a lavorare serenamente.

Sono felice di poter lavorare con atlete cosi: prima di lei Profaiser, Cremona, Mingardo, Nasroui (fresca di convocazione con la Nazionale maggiore) altra testimonianza che il Basket Club Bolzano può essere davvero una piazza importante per le giovani atlete. Dove poter lavorare serenamente e in modo professionale per la loro crescita e per raggiungere in futuro i loro sogni.”

Benarrivata Andrea, raccontaci un po’ di te: “Ciao a tutti, ho 20 anni e ho iniziato a giocare a basket in una società maschile quando ne avevo sei, seguendo la passione dei miei genitori.”

Prima esperienza fuori casa, hai ricevuto varie offerte e hai scelto Bolzano: “Negli ultimi 3 anni ho giocato per il Trieste in serie B, adesso ho avuto la possibilità di salire e sono molto contenta. Ho scelto il BCB perché in seguito ad una settimana di prova mi sono trovata molto bene con la squadra e con l’allenatore. Non vedo l’ora di incominciare, spero di imparare molto dando tutta me stessa e che il campionato vada al meglio.”

