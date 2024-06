A2 UFFICIALE – Bolzano conferma Licia Schwienbacher

By

Licia Schwienbacher è la prima fondamentale conferma dell’Alperia Basket Club Bolzano.

La giocatrice meranese dopo l‘ottima stagione 2023/24, dove anche grazie alla sua grinta è diventata una delle beniamine del pubblico, sarà ancora la regista del BCB

Licia è arrivata la conferma di un nuovo anno insieme. Raccontaci cosa ti aspetti.

“Sono molto contenta di essere stata riconfermata a Bolzano per un secondo anno.

Da questa stagione e da questo progetto che prende forma ogni anno di più mi aspetto un anno impegnativo, ma allo stesso tempo gratificante.”

Un nuovo coach, vi conoscete già?

“Il nuovo coach, diciamo che ci conosciamo perché è stato allenatore di squadre contro cui ho giocato negli anni passati.”

Per chi ancora non ti conoscesse racconta quali sono le tue peculiarità in campo.

“Per chi non mi conoscesse posso dire che gioco nella posizione di playmaker mi piace passare la palla e creare gioco di squadra e mi piace difendere.

Per tutto il resto vi aspettiamo al palazzetto a vedere le partite e a sostenerci!”

A presto allora, non vediamo l’ora di tornare a vedervi in campo.”

UFF.STAMPA BOLZANO BASKET