A2 UFFICIALE – Bolzano conferma Rosa Kob e Sofia Mazzucco

Sono Rosa Kob e Sofia Mazzucco, rispettivamente del 2007 e 2008, le prime due giovani che anche la prossima stagione faranno parte delle atlete a disposizione di coach Massimo Romano nelle rotazioni della serie A2, oltre naturalmente ad essere tra i pilastri dell’U19 targata 2024/25.

Rosa e Sofia hanno iniziato due anni fa ad essere aggregate alla prima squadra e da questa stagione, anche grazie alle esperienze fatte, cercheranno di ritagliarsi dei minuti in più.

Entrambe hanno dimostrato una grande voglia di lavorare e la loro crescita è stata costante.

Sentiamolo dalle loro voci in una sorta di intervista doppia.

Nell’ultima stagione vi abbiamo visto crescere notevolmente, ci descrivete secondo voi il punto di forza dell’altra.

Rosa: “di Soso (soprannome di Sofia Mazzucco ndr) apprezzo particolarmente il fatto che sia sempre in grado di farsi trovare pronta, sia in attacco sia in difesa. Oltre al fatto che gioca per le compagne e non per se stessa.”

Sofia: “per me i punti di forza di Rosa sono la versatilità e la tecnica. queste sue caratteristiche le permettono di ricoprire più ruoli e di farlo nel migliore dei modi, sfruttando sempre le sue attitudini e qualità.”

Ti ritrovi in quello che ha detto di te la tua compagna?

Rosa: “ Sì il mio fisico mi permette di essere versatile e devo imparare a sfruttare al massimo questa opportunita. Per quanto riguarda la tecnica vorrei imparare a migliorarla sempre più.

Sofia: “Mi ritrovo in quello che ha detto Rosa, sopratutto nella voglia di giocare per la squadra. uno dei miei obbiettivi principali è favorire nel miglior modo lo svolgimento delle azioni, a volte anche a discapito delle realizzazioni personali, sempre cercando di sfruttare le caratteristiche delle mie compagne.

L’impegno tra prima squadra e campionato giovanile non è poco.

Però voi avete dato il massimo ad ogni allenamento senza mai tirarvi indietro.”

Rosa: “conciliare prima squadra e giovanile non è facile, anche perché in mezzo c’è la scuola. Aggiungiamo che occorre anche il recupero fisico. Non è facile, però visto che giochiamo a basket ed è quello che ci piace, per noi non risulta così pesante come può sembrare.”

Sofia: “L’anno passato è stato duro, ma sono riuscita a conciliare discretamente gli impegni sportivi e scolastici, cercando in tutti i modi di dare sempre il massimo in ogni ambito. Allenarsi e giocare sia con le under che con la prima squadra non è stato semplice, il carico di allenamenti non era poco, ma sono riuscita anche a gestire l’affaticamento fisico oltre che l’organizzazione del tempo. A questa età è oggettivamente difficile rinunciare al proprio svago, ma in questi casi, dove si mettono in mezzo passione e dovere, la scuola e lo sport prevalgono sicuramente.”

Passiamo la parola a Alessandro Grazioli, ds del Basket Club Bolzano:

“Come abbiamo sempre detto, è nostra intenzione porre la massima attenzione sulle nostre giovani a conferma di ciò posso confermare che Rosa e Sofia faranno parte del roster della nostra A2.

Massimo Romano e Valentina Calandrelli avranno il compito di trovare spazio per le nostre giovani anche nelle partite di A2.

Rosa e Sofia sono orgogliosamente il frutto della programmazione del BCB che sempre di più nel tempo punta a valorizzare e schierare giocatrici del vivaio.

Posso garantire che il nostro progetto non si limiterà alle due ragazze ma punta già da quest’anno ad aggregare alla prima squadra anche altre giovani che abbiamo già individuato.

I nostri coach si sono già impegnati a continuare nello sviluppo e nella crescita delle nostre giovani.

A Rosa e Sofia va il mio più grande in bocca al lupo… Non vedo l’ora di vederle scorazzare sul parquet… Ansioso di festeggiare i loro primi canestri.”

Tutti pronti per sostenerle in serie A2 e in Under19, in attesa anche dei prossimi nomi.

ufficio comunicazione Basket Club Bolzano