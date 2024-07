A2 UFFICIALE – Bolzano inserisce Desiree Cassini e Martina Bonato in prima squadra

Sono Desiree Cassini e Martina Bonato le altre due giovani classe 2007 che nella stagione 2024/25 saranno aggregate alla serie A2 targata Alperia Basket Club Bolzano, a disposizione dei coach Romano e Calandrelli.

Per Desiree, che è anche una giocatrice dell’U19, si tratta di una riconferma dopo la prima esperienza della scorsa stagione, mentre Martina è in arrivo dal Basket rosa e per lei si tratta della prima stagione al BCB dove oltre a giocare anche lei in U19, farà anche parte delle giovani a disposizione della serie A2.

Ciao Desy, lo scorso anno per la prima volta sei stata aggregata alla prima squadra. Ci racconti l’esperienza? Quest’anno nuovo coach, ma voi giovani siete ancora presenti e belle cariche per l’impegno in due campionati: l’u19 che vivrete da protagoniste e l’A2 dove entrate in punta di piedi, ma pronte ad apprendere e guadagnarvi ogni istante.

“L’anno scorso per la prima volta sono entrata a far parte della prima squadra, inizialmente ero molto in ansia per il percorso che avrei dovuto intraprendere ma ero anche molto contenta e fortunata di iniziarlo insieme alle mie storiche compagne di squadra nonché amiche, questo ha reso tutto più facile, anche i momenti emotivamente difficili. Abbiamo avuto la fortuna di avere in prima categoria anche il nostro allenatore dell’u17 che mi ha supportato molto e mi ha aiutato ad affrontare le prime difficoltà. Quest’anno sono consapevole che sarà una stagione molto impegnativa e sono pronta ad affrontarla con impegno e dedizione. Non vedo l’ora di tornare in campo conoscere il nuovo staff tecnico, con la speranza di poter migliorare sempre di più. Approfitto per ringraziare i miei precedenti allenatori per tutto quello che mi hanno dato in questi anni e sono pronta e carica per iniziare un nuovo percorso.”

Ciao Martina, benarrivata siamo felici di averti al BCB. Conosci già le tue compagne di squadra con le quali disputerai l’impegnativa U19, ma di questo campionato avremo sicuramente modo di parlarne in seguito. Oggi ti chiediamo invece dell’A2, coach Romano ti ha inserita tra le giovani della prima squadra e per te, a differenza di Desy, è la prima volta assoluta nel giro di un campionato Nazionale. Emozione, soddisfazione ma anche tanto impegno.

“Grazie! È proprio tanta per me l’emozione di poter essere tra le giovani della prima squadra della società in A2 ed anche di essere nel gruppo under 19! Sono consapevole che mi verrà richiesto un grande impegno per meritare questa possibilità offertami da coach Romano e dal BCB, che ringrazio, ma sono pronta e carica per accogliere questa nuova sfida per crescere ulteriormente e raggiungere nuovi obiettivi!!!”

“Desy e Bonny vanno ad implementare la pattuglia delle giovani a disposizione dei coach della prima squadra. – commenta il ds Alessandro Grazioli – Sono certo che il loro apporto, come quello delle altre giovani contribuirà in maniera importante per la buona riuscita della stagione che sta per iniziare.

Per loro sarà sicuramente un’esperienza impegnativa ma molto entusiasmante.

Assieme ad altre ragazze daranno vita anche alla squadra U19 che nei nostri piani quest’anno dovrebbe fare il campionato Gold per tentare l’accesso alle finali nazionali.

Non mi resta che fare un grossissimo in bocca al lupo a tutte loro.”



ufficio comunicazione Basket Club Bolzano