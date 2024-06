A2 UFFICIALE – Bolzano inserisce nel roster Malintoppi

lice Malintoppi uno dei prospetti più interessanti dell’annata 2006 a livello nazionale, è il secondo innesto per la stagione 2024/25 del Basket Club Bolzano.

Alice è una play di 165 cm., di Fermo e cresciuta cestisticamente a Civitanova Marche dove è arrivata fino alle finali nazionali U17 per poi giocare con buoni minutaggi anche in serie A2.

Nella stagione appena conclusa si trasferisce ad Ancona sempre giocando in serie A2 e u19.

La sua esperienza però non si limita ai campionati nazionali, infatti nel 2022 è arrivata la prima chiamata in Nazionale per gli Europei U16 che si sono disputati in Portogallo.

Ciao Alice, seconda esperienza fuori casa, questa volta un po’ più lontano.

“Si, questa per me è la seconda stagione fuori casa ma ho subito accolto con entusiasmo la chiamata di Bolzano, la distanza non è mai stata un limite, anzi, sarà un fattore che contribuirà maggiormente alla mia crescita. Sono emozionata e pronta per intraprendere questa nuova esperienza.”

Raccontaci la tua esperienza, da diciassettenne che si è già ritagliata minuti importanti in serie A2. Lo scorso anno ti abbiamo vista a Bolzano da avversaria ed eri stata la migliore tra le tue con 13 punti.

“Sono grata ad Ancona per l’opportunità data lo scorso anno di avere molti minuti in serie A. Ogni volta che scendo in campo metto tutta me stessa e i buoni risultati sono stati la dimostrazione che il duro lavoro quotidiano porta sempre i propri frutti.”

La Nazionale è un po’ il sogno di tutte le bambine che iniziano a giocare. Come è stato indossare la maglia della Nazionale? Sappiamo anche che c’è attesa per la chiamata delle 12 che partiranno per i prossimi campionati Europei under18.

“Come per ogni ragazzina che inizia a giocare l’obiettivo della nazionale è forse il più ambizioso e atteso, averlo raggiunto, grazie alla convocazione per gli europei due anni fa, è stata per me fonte di immensa gioia. Sarebbe davvero gratificante riviverlo anche quest’anno, la mia dedizione e volontà di sacrificio non saranno da meno.”

“Con Alice la nostra squadra inizia a prendere forma, era da un po’ che la seguivo e sono orgoglioso che abbia abbracciato il nostro proggetto. – è il commento del da Grazioli -.

Per noi sarà anche un’esperienza nuova in quanto seguiremo Alice anche nel suo percorso scolastico (il prossimo anno dovrà fare la maturità al liceo classico) e all’interno della società abbiamo già individuato chi la seguirà nei suoi studi.

L’arrivo di Alice conferma la linea verde della società che punterà fortemente sulla crescita dei giovani e lei è la dimostrazione che con impegno determinazione e buoni allenatori si può arrivare anche a vestire la maglia della Nazionale.

Infine Alice oltre che giocare con la prima squadra andrà a rinforzare anche la nostra U19 sulla quale abbiamo importanti progetti.

Un caloroso benvenuto ad Alice, sono sicuro che la prossima stagione sarà per lei piena di soddisfazioni.”

Dopo questi interessantissimi innesti, attendiamo di conoscere le prossime mosse.



ufficio stampa Basket Club Bolzano