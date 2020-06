A2 UFFICIALE – Bolzano riparte da Servillo e Fall

Ora è ufficiale, nella stagione 2019/20 di serie A2 il Basket Club Bolzano Alperia si è classificato 4° dietro a: Moncalieri, Alpo e Crema.

Dopo la brusca interruzione a marzo del campionato di basket, nei giorni scorsi la Federazione Pallacanestro Italiana ha infatti confermato la classifica che vede il BCB tra le migliori squadre della seconda serie Nazionale.

Una stagione iniziata a suon di vittorie e che nonostante qualche infortunio a giocatrici chiave, è proseguito sempre tra la prima e quarta posizione.

Ora però si sta già lavorando al prossimo inizio, anche se ancora non si sa quando avverrà.

Dopo la notizia della riconferma in panchina di coach Roberto “Cico” Sacchi e del suo vice Klaus Schluderbacher, anche la squadra inizia ad assumere la sua nuova fisionomia.

Iniziamo quindi dalle due giocatrici capisaldi del BCB: la capitana Daniela Servillo e la guardia nonché miglior realizzatrice Safy Fall.

Per loro le presentazioni sono oramai pressoché superflue e forse anche riduttive, sono le beniamine dei tifosi e in questi anni hanno dimostrato le grandi doti e esperienza direttamente sul campo. Abbiamo quindi lasciato che fossero loro a parlare una dell’altra.

Intervista doppia al capitano Daniela Servillo e alla cecchina Safy Fall

Ruolo:

Dani: Playmaker

Sofy: Guardia

Soprannome:

D. Johnny

S. Fiocco di neve

Numero di maglia:

D. 6

S. 10

L’altra in campo cosa sa fare meglio di te?

D. Beh cosa sa fare meglio, sono un po’ indecisa, ci devo pensare … LEI TIRA CON GLI OCCHI CHIUSI…

S. Dani sa pulire il campo meglio di me quando cade, soprattutto prendendo gli sfondamenti

E cosa fa peggio di te?

D. Beh quando cade non è proprio capace

S. Non tira con gli occhi chiusi

Il suo punto forte?

D. Ha sempre una soluzione in campo

S. Il suo punto forte è essere altruista sia in campo che fuori

Il suo punto debole?

D. Il suo punto debole sono i suoi capelli

S. Il suo punto debole…. è che compra troppe scarpe, come se non ci fosse un domani

Chi ha più energie in campo?

D. In campo io

S. In campo dai diciamo lei, altrimenti si offende

Chi ha più energie fuori dal campo?

D. Fuori dal campo lei sicuramente, un leone in piena notte!!!

S. Fuori dal campo me la spingo più io

Tiro decisivo, chi lo prende?

D. Farei entrare Hans (n.d.r. dirigente serie A2)! E tutti a casa …

S. Io personalmente farei entrare il coach che piazza una bella tripla e tutti a casa

Come sono stati questi mesi senza basket e senza le tue compagne?

D. Senza campo, perché le mie compagne le ho viste praticamente tutti i giorni!

S. Questi mesi penso siano stati abbastanza pesanti per tutti, per la voglia che avevamo di giocare e stare insieme … ma ci siamo allenate in videochiamata quasi tutti i giorni, quindi abbiamo sentito meno la distanza anche se non era la stessa cosa

Manda un messaggio alla tua compagna in vista del prossimo campionato:

D. Bella zia, tiratela de meno!!!!

S. Alla mia compagna dico: UPM

Manda un messaggio ai vostri tifosi

D. Ci siete mancati , ma stiamo tornando

S. Ai tifosi dico c’è dolore che dolore dentro me quando non vi vedo 😉

Da quanto vi conoscete e da quanto giocare insieme?

D. Da 16 anni … e per fortuna ora ci gioco insieme

S. Io e la Dani ci conosciamo da una vita e se non sbaglio da 15 anni se non di più … e sono felice di averla ritrovata

(n.d.r. Dani e Sofi sono coetanee e si conoscono, da avversarie, dai tempi delle finali nazionali under)

Stay tuned! To be continued … la squadra è in allestimento.

Uff.Stampa Basket Club Bolzano