A2 UFFICIALE – Bolzano si separa da Valerio, Degiovanni, Trehub e Gualtieri

A volte le strade si dividono per poi rincontrarsi.

Oggi salutiamo 4 giocatrici, Camilla Valerio, Erica Degiovanni, Katarina Trehub e Elena Gualtieri, che la prossima stagione sicuramente non vestiranno la maglia BCB e per alcune di loro forse sarà solo un arrivederci.

Desideriamo ringraziarle sapendo che hanno dato tutto il loro meglio impegnandosi giorno per giorno al servizio della squadra.

C’è chi si sposta per amore, chi per fare nuove esperienze e comunque il basket è un gioco sempre in movimento. Resta l’affetto e la stima reciproca.

Uff.Stampa BCB