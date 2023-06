A2 UFFICIALE – Bonvecchio confermata a Broni

“Sono contenta e orgogliosa di essere una giocatrice di Broni. Sono molto legata alla città e non ho mai avuto dubbi sul voler rimanere qui anche per la prossima stagione.

Per me Broni dal punto di vista cestistico è casa, è un posto bellissimo per giocare a pallacanestro, spero di riuscire a trasmettere questa passione per la squadra alle mie compagne e non vedo l’ora di cominciare la prossima stagione.”

Ilaria Bonvecchio vestirà il bianco-verde anche l’anno prossimo! Sarà il nostro capitano per la prossima stagione e con la maglia della Logiman Broni lotteremo insieme per raggiungere nuovi prestigiosi traguardi!

UFF.STAMPA PF BRONI