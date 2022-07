A2 UFFICIALE – Bonvecchio torna a Broni

A volte ritornano…Ilaria Bonvecchio ritrova la maglia numero 16 della Logiman Broni. Dopo aver calcato il parquet del PalaBrera dal 2014 al 2017 (74 presenze, 361 punti messi a segno), Ilaria riabbraccia le colline oltrepadane per guidare con il suo entusiasmo e la sua carica il nuovo corso di Broni

Play-Guardia classe 1994, Ilaria è reduce da un triennio a Castelnuovo Scrivia dove ha disputato l’ultima semifinale playoff e dove in 75 partite ha realizzato 560 punti. Quella per riportarla in Oltrepo’ è stata una trattativa velocissima, come testimoniano le sue prime parole da giocatrice della Logiman:

“Per me la decisione di tornare a Broni è stata praticamente immediata, una volta confrontatami con società e allenatore. Mi ha molto stimolato uno degli obiettivi primari per la stagione, ovvero fare in modo che Broni torni a essere un bellissimo posto dove fare e dove guardare pallacanestro, come è sempre stato, costruendo una squadra tosta che possa competere, divertirsi e far divertire. Vogliamo fare una bella stagione, ci sarà da lavorare perché la squadra è tutta nuova, ci piacerebbe toglierci delle soddisfazioni. Sono molto orgogliosa di far parte di questo progetto e avendo già trascorso qui tre stagioni spero di riuscire a trasmettere alle mie compagne la passione che ho per questa città, Broni è un luogo unico in Italia per giocare a basket, si respira entusiasmo al palazzetto con i Viking e tutti gli altri tifosi e anche fuori dalla palestra, e sono felicissima di essere di nuovo qui”

Uff.Stampa PF Broni