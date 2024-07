A2 UFFICIALE – Botto Udine, arriva Alexandrine Obouh Fegue

Women Apu Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Alexandrine Obouh Fegue.

Nata in Francia il 13 febbraio 1997, centro di 193 centimetri, Alexandrine arriva a Udine dopo una stagione con la maglia di Roseto.

Cresciuta cestisticamente in Francia, Obouh Fegue si è distinta con Bourges e Insep, prima di approdare nel massimo campionato con Cote d’Opale Calais Basket. Nell’estate del 2016 si trasferisce negli Stati Uniti. Nei primi due anni gioca Chipola College in Florida ed Easter Florida State College in First Division, dove si mette in mostra facendo registrare 18 punti e 12.2 rimbalzi a partita. Nelle stagioni 2019-2021 si trasferisce a Virginia Tech (NCAA) per poi passare a University of California in San Diego (NCAA). Una volta terminata l’esperienza americana, Obouh Fegue rientra in Europa e gioca in Spagna con Clarinos Tenerife e Gran Canaria.

Nel 2022 approda in Italia a Firenze. Alexandrine è protagonista indiscussa della stagione, vincendo il premio di MVP del Girone Sud con 12.2 punti, 14 rimbalzi e 3 stoppate (la migliore del campionato) di media. Numeri importanti che vengono confermati anche durante l’esperienza a Roseto. La nuova giocatrice bianconera ha realizzato una doppia doppia di media con oltre 14 punti e 15 rimbalzi a partite.

Obouh Fegue vanta anche un importante percorso con le Nazionali giovanili francesi nei campionati Under 15, Under 16 e Under 18.

Benvenuta a Udine Alexandrine!

UFF.STAMPA APU UDINE