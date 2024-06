A2 UFFICIALE – Bovenzi confermata a Udine

By

Women Apu Udine è lieta di comunicare il rinnovo del contratto con l’atleta Giorgia Bovenzi, che difenderà i colori bianconeri anche nella stagione 2024-2025.

Playmaker classe 2002, Giorgia in cabina di regia ha guidato la formazione di coach Massimo Riga distinguendosi con 10 punti, 3.2 assist e 3.5 rimbalzi di media. Per la giocatrice numero 5 la prossima sarà la terza stagione consecutiva in maglia Women Apu!

Prende sempre più forma il roster per la prossima stagione: la conferma di Giorgia, infatti, si aggiunge a quelle di Bacchini, Gregori e Ronchi.

UFF.STAMPA APU UDINE