A2 UFFICIALE – Brescia annuncia la firma di Angelina Turmel

Ciao Angelina, piacere di conoscerti. Prima di tutto vorremmo conoscere un po’ di più della tua carriera sportiva. Dove hai giocato a basket?

2002 to 2005 : Layon basket club

2005 to 2006 : Faveraye-Mâchelle

2006 to 2012 : UFAB 49

2012 to 2014 : CFBB (Federal basketball center)

2014 to 2017 : UFAB 49

2017 to 2019 : COB Calais

2019 to 2020 : Slavia Prague

Sappiamo anche che hai avuto esperienze in tutte le nazionali giovanili del tuo paese… puoi riassumercele?

National team U15, second place in friendship tournament 2011

National team U16, 5th place in European championship 2012

National team U18, Silver medal in European championship 2013

National team U19, 5th place world championship 2015

National team U20, 6th place European championship 2016

National team Junior A’, Gold medal Francophonie tournament 2017

Hai un messaggio per le tue compagne di squadra?

Ciao a tutte, mi chiamo Angelina e sono molto felice che il club mi abbia scelto per un progetto a lungo termine. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne di squadra ed i tifosi e di giocare in un nuovo Paese. Sono sicura che ci aiuteremo l’un l’altra per migliorare le nostre performance e raggiungere la vetta di questo campionato.

E un messaggio per i tuoi nuovi tifosi bresciani?

Spero vivamente che faremo cose rilevanti e di raggiungere più vittorie possibile.

Spero di incontrarvi presto tutti, vi auguro di stare bene !

See you soon !

“Angie”

