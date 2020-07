A2 UFFICIALE – Brescia ingaggia Carlotta Rainis

Ciao Carlotta, insieme ad Angelina sei quella che la piazza bresciana conosce meno, quindi è utile partire con le statistiche, che dimostrano la guerriera che ci stiamo portando in casa …

Tanti minuti e grandi responsabilità a Udine, negli ultimi anni, ma da sempre sei stata nell’elite del basket friulano.

Si, ho partecipato al progetto Azzurrina per il FVG, ho giocato il Bulgheroni ed il Trofeo delle Regioni. Nel 2017 ho raggiunto le Finali Nazionali U20 con Sistema Rosa Pordenone.

In che ruolo prediligi giocare? Quali sono le tue caratteristiche in campo?

Gioco play o guardia, mi piace dirigere la squadra, ma anche prendermi responsabilità al tiro. Lotto in campo fino all’ultimo secondo, sono veloce ed aggressiva. Mi piace lavorare in palestra, sia fisicamente che sui fondamentali (mi sa che è capitata nel posto giusto, ndr).

Adesso una nuova esperienza lontano dal tuo Friuli.

Dopo anni molto belli trascorsi a difendere i colori della mia città ho deciso di mettermi in gioco in una realtà diversa per cercare di fare nuovi passi in avanti sia dal punto di vista tecnico che umano. Sono molto contenta di aver scelto Brescia, condividiamo sicuramente dei principi fondamentali come l’impegno, la determinazione e la voglia di lavorare in palestra per raggiungere risultati importanti.

Cosa pensi delle tue compagne? Che campionato ti aspetti?

La squadra è molto giovane, piena di energia e voglia di migliorarsi; personalmente potrò portare l’esperienza che ho maturato in questi anni giocando nel campionato di A2. Penso che i presupposti per fare un buon campionato ci siano tutti, dopodiché bisognerà trovare la giusta alchimia e lavorare sodo in palestra. Questa caratteristica conta molto sia per me che per Brescia, ed è una cosa che mi ha legata subito a questa squadra e mi ha fatto capire che poteva essere l’ambiente giusto dove continuare il mio percorso di crescita.