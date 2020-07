A2 UFFICIALE – Brescia ingaggia Giulia De Cristofaro

Dopo averci combattuto contro per anni, ce la siamo fatta amica !

Una delle migliori giocatrici del campionato di serie B Lombardo, con giovanili illustri e punto di riferimento di tutte le sue ex squadre, si cimenta al piano di sopra, con la giusta curiosità e la tremenda voglia di dare battaglia.

NOME ANNO DI NASCITA ALTEZZA RUOLO

Giulia De Cristofaro 1993 175 G/F

Ciao Giulia, parlaci dei tuoi inizi

Primi anni di minibasket alla Rondinella Sesto con i maschi.

Giovanili al Geas, convocazione al Trofeo Bulgheroni e Trofeo delle Regioni, nel 2012 ultima stagione U19 conclusa con la vittoria dello scudetto. Dalla stagione 10/11 a metà stagione 13/14 ho giocato a Carugate in B Nazionale e poi A3, a gennaio 2014 sono andata a Giussano dove ho giocato fino al 2020, il primo anno salvezza playout, i 2 anni successivi playoff per la A2 e nel 2019 retrocessione (questo possiamo anche non scriverlo)

Adesso la serie A2: come ti senti ?

Non vedo l’ora di poter iniziare questa nuova avventura, voglio dare il massimo e lavorare con la squadra per affrontare la sfida della categoria superiore.. Brescia mi dà la grande opportunità di giocare in A2 con una squadra giovane e molto talentuosa e io ho accettato questa sfida con grande entusiasmo e voglia di mettermi in gioco.. Ho conosciuto le ragazze e mi hanno accolta a braccia aperte, sono sicura che come gruppo potremo fare bene.

Uff.Stampa Brixia Basket